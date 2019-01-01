رسمياً - تأجيل مباراة ساسولو عقب وفاة مالكه

سكوينزي توفي أمس عن عمر يناهز 76 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة بريشيا وساسولو المقرر لها غداً الجمعة، إلى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

جاء ذلك نظراً لوفاة جورجيو سكوينزي مالك ساسولو أمس –الأربعاء- عن عمر يناهز 76 عاماً.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي فرض دقيقة من الصمت قبل جميع مباريات الجولة المقبلة، تأبيناً للراحل بعد صراع مع العرض.

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وكان سكوينزي قد تولى قيادة ساسولو منذ 2002، حيث أخذه من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الأولى واللعب في الدوري الأوروبي أيضاً.

يذكر أن الراحل الذي كان يعتبر أحد أبرز الوجوه في عالم الأعمال الإيطالية، ستقام جنازته يوم الاثنين في كاتدرائية دومو في ميلانو.