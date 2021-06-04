وفاء أنشيلوتي لميلان منحه فرصة العودة إلى ريال مدريد!

مفاجأة غير متوقعة..

تلقى كارلو أنشيلوتي مكافأة فورية على نزعة الوفاء عنده، حيث عُيِّن مدربًا لأحد أكبر الأندية في العالم ريال مدريد بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

المدرب الإيطالي كان يعمل في إيفرتون والأمور تسير على ما يرام، غير أن اتصالًا من ريال مدريد به جعله يفضل العودة إلى اللوس بلانكوس.

لكن خلف عودة أنشيلوتي للملكي قصة عن "الوفاء" تجاه فريقه السابق ميلان، حيث تزعم تقارير صحفية أنه رفض تدريب إنتر الأسبوع الماضي.

لماذا رفض أنشيلوتي تدريب إنتر؟

صحيفة "ماركا" في تقرير لها كشفت أن السبب الرئيسي الذي حال دون وصول أنشيلوتي لتدريب إنتر هو حبه واحترامه لجماهير ميلان.

أنشيلوتي سبق وأن عمل في ميلان لمدة طويلة سواءً كلاعب أو كمدرب، وبالتالي عندما عُرضت عليه وظيفة العمل في إنتر، رأى أنها ستكون خيانة للنادي الذي كوّن اسمه في عالم كرة القدم.

كيف تعامل إنتر مع رفض أنشيلوتي؟

بالنسبة لإنتر، كان أنشيلوتي ونظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها في كرة القدم الإيطالية، هو الخيار الأول لخلافة المدرب المستقيل أنطونيو كونتي.

لكن بعدما واجه أنشيلوتي إدارة النيراتزوري بوفائه لميلان، توجهت أنظار إنتر نحو سيموني إنزاجي، وأتممت الاتفاق مع الشاب الذي قلب الأمور في لاتسيو بالسنوات الماضية.

لماذا انضم أنشيلوتي إلى ريال مدريد؟

تقرير ماركا أيضًا أكد أن المفاوضات بين ريال مدريد وأنشيلوتي كانت الأسهل منذ عقود، والمدرب هو من تحدث مع إيفرتون واعتذر لهم عن استكمال عقده الممتد حتى 2024.

السبب في ذلك بجانب اسم ريال مدريد، هو ما يكنه أنشيلوتي من حب وتقدير للملكي، حيث يعتبر أن الريال وميلان هما أفضل الأماكن التي عمل بها في مسيرته والأكثر ارتباطًا به حتى بعد الخروج منهما.

الجدير بالذكر أن أنشيلوتي حقق 8 ألقاب مع ميلان كمدرب منهم لقبين لدوري أبطال أوروبا، كما نجح في قيادة ريال مدريد لتحقيق ذات الأذنين العاشرة في 2014 بعد أكثر من عقد من الابتعاد عن اللقب.

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