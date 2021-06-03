هازارد ملمحًا لاستمراره مع ريال مدريد: قدوم أنشيلوتي أنباء سعيدة لي!

الأمور كلها تدعو للتفاؤل..

عبّر نجم ريال مدريد إيدين هازارد عن سعادته بتعيين كارلو أنشيلوتي خلفًا لزين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي، واعتبر أنها "أخبار جيدة" بالنسبة له.

وكان فلورنتينو بيريز قد فاجأ الجميع بالتعاقد مع أنشيلوتي لخلافة زيزو، في الوقت الذي لم يتردد فيه المدرب الإيطالي في ترك إيفرتون للعودة إلى سانتياجو برنابيو.

ستكون هذه هي الولاية الثانية لأنشيلوتي في مدريد بعد ولاية أولى ناجحة حقق خلالها دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، ويبدو أن أصدائها قد وصلت إلى هازارد.

الدولي البلجيكي في تصريحات للإعلام قال عن تعيين أنشيلوتي "الجميع في ريال مدريد يعرف ماذا جلب أنشيلوتي إلى النادي (يقصد العاشرة)".

كما أضاف "لقد حقق دوري أبطال أوروبا مع هذه المجموعة من اللاعبين ويعرف الكثير منهم، نحن نعلم أنه مدرب لديه الكثير من الخبرة".

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وتابع صاحب الـ30 عامًا "إنه يعرف المدينة والجماهير، أعتقد أننا نستطيع القيام بأشياء عظيمة سويًا".

"أنا لا أعرفه شخصيًا، لكن مما سمعته عنه يبدو لي وأنه شخص لطيف للغاية يريد فقط الفوز، وهذا ما نريده جميعنا."

وأتم هازارد قائلًا "ستتاح لنا فرصة العمل سويًا، إنها أخبار سعيدة بالنسبة لي".

تصريحات هازارد قد تكون دلالة على نيته البقاء في ريال مدريد وتطلعه للعمل مع أنشيلوتي، رغم ما أشيع عن عرضه للبيع بعد عامين مخيبين للآمال في العاصمة الإسبانية.