"وعدوني أن أكون نيمار الجديد فوجدت نفسي في الشارع"

حلم مراهق يتحول إلى كابوس!

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تحول حلم المراهق البرازيلي ليان بيليم إلى كابوس بعد أن تعرض للنصب من مجموعة من الأشخاص الذين عرفوا أنفسهم على إنهم وكلاء لاعبين على رأسهم شخص يدعى تياجو رودريجو دي سوزا.

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المقابلة التي تمت في 2019 عرض فيها دي سوزا على بيليم أن يلعب في الدرجة الرابعة الإيطالية، على أن يغطي الوكيل بنفسه تكاليف الإقامة والأكل وما إلى ذلك، في الوقت نفسه سيحصل اللاعب على 300 يورو في الشهر، وبعد فترة سيحصل على الجنسية الإيطالية.

وقال بيليم: "تياجو أخبرني أن اللعب هناك سيكون خطوة أولى في الطريق إلى قمة أوروبا، تخيل أن تكون مراهقًا في أمريكا الجنوبية ويقول لك أحدهم إنك ستكون نيمار القادم".

وأضاف: "كان من الصعب الرفض بالنسبة لي بالأخص أنني بالفعل كنت أحاول احتراف كرة القدم، وأخبرني أنه لديه صلة بأندية أكبر قد يسوقني فيها لاحقًا، لكن مرت الأسابيع ولم يحدث أي شيء، بعد ذلك حصل على 4000 يورو من أجل أوراق الجنسية ولم يفي بوعوده".

وأكمل: "نتيجة لذلك أصبح مفلسًا وعشت في الشارع، وكنت أعاني من ضغط نفسي رهيب، لقد شعرت بالفزع".

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جدير بالذكر أن شبكة أخرى من الوكلاء كان قد تم القبض عليها في إسبانيا في أبريل الماضي بداعي بيع الأوهام لـ 70 عائلة برازيلي واستغلال رغبتهم في احتراف أبنائهم لكرة القدم وتحصيل أموال منهم.

SHAHID