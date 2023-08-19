رسميًا .. فولهام والهلال يعلنان انتقال ألكسندر ميتروفيتش إلى الزعيم

ميتروفيتش ينتقل إلى الهلال بشكل رسمي

SHAHID

أعلن نادي فولهام الإنجليزي عن انتقال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى صفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اتفاق بين الناديين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال ضم الصفقة السابعة له خلال صيف 2023، بعدما ضم السداسي: "البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم ومواطنه نيمار بالإضافة إلى المغربي ياسين بونو".

ونشر حساب فولهام عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن انتقال ميتروفيتش إلى صفوف نادي الهلال خلال صيف 2023.

وجاء نص تغريدة فولهام كالآتي: "يمكن للنادي الآن أن يؤكد أن ميتروفيتش قد غاادر هذا المساء للانضمام إلى الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، مقابل رسوم انتقال قياسية للنادي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كما أعلن نادي الهلال عبر حسابه على موقع "إكس" عن التعاقد مع ميتروفيتش، عن طريق نشر فيديو للاعب الصربي، وبعض الجماهير يبرزون أبرز ما يمتلكه من إمكانيات هجومية.

SHAHID