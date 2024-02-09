بعد وضعه في مكان غير لائق بجسد كريستيانو رونالدو! .. فيديو يكشف إهانة تاليسكا لـ"شعار الهلال"

إهانة جديدة لـ"شعار الهلال" وهذه المرة من أندرسون تاليسكا..

تتواصل التسريبات التي تكشف "إهانة" نجوم الفريق الأول لكرة القد بنادي النصر، لـ"شعار" الغريم الهلال؛ على هامش بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

النصر خسر لقب كأس "موسم الرياض 2024"؛ بعد السقوط في الديربي أمام الهلال، بهدفين دون رد، على ملعب "المملكة أرينا"، مساء أمس الخميس.

وبعد الديربي.. انتشر مقطع فيديو مشين؛ يظهر قيام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، بوضع شال يحمل شعار الزعيم الهلالي، داخل ملابسه بـ"المنطقة الحساسة" في جسده.

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لكن على ما يبدو أن الأمر لم يتوقف عند رونالدو؛ حيث قام البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر - هو الآخر -، بتصرف مثير مع "شال الهلال".

تاليسكا ظهر في مقطع فيديو مسرب؛ وهو يقوم بإبعاد "شال الهلال" بقدمه، وذلك بعد أن قام جمهور الزعيم بـ"رميه" أثناء مرور نجوم النصر أمامهم.

جدير بالذكر أن جماهير الهلال، بدأت في حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب فيها بمعاقبة رونالدو بـ"الإيقاف والترحيل"؛ بسبب تصرفه المشين.