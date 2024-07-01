بعدما وصفهم بالمجانين من قبل .. "عرض مذهل" يدفع ألفارو موراتا للتنازل والموافقة على الانتقال إلى السعودية

أشهر قليلة غيرت الكثير في وجهة نظر المهاجم الإسباني..

"أنتم مجانين؟!" هكذا وصف الإسباني ألفارو موراتا؛ نجم أتلتيكو مدريد، الأندية السعودية التي فاوضته في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن أشهر قليلة كافية لتغيير الكثير في وجهة نظر اللاعب.

موراتا أكد مرارًا وتكرارًا تمسكه بالبقاء في النادي الإسباني، خاصةً وأن عقده ممتد لنهاية موسم 2025-2026، لكن في الصيف الجاري تغيرت خطط أتلتيكو وأصبح لديه أولويات أخرى، ما دفع صاحب الـ31 عامًا للبحث عن نادٍ جديد يشد الرحال له.

وطوال الفترة الماضية، الحديث كان يدور حول مفاوضات بين اللاعب ونادي القادسية السعودي؛ الصاعد حديثًا لدوري روشن موسم 2024-2025.

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أما عن الجديد فقد كشفته شبكة "ريليفو" موضحة أن موراتا يقترب بالفعل من تمثيل القادسية في الموسم المقبل، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو؛ النسبة الأكبر منها مخصصة كراتب للاعب، ما كان من الصعب عليه رفضه.

وأشارت الشبكة إلى أن المهاجم الإسباني أعطى الضوء الأخضر بالفعل للرحيل إلى السعودية، فبخلاف المقابل المادي الذي شجعه، أسرته كذلك كانت في الحسبان، فرغم سعادتها في مدريد إلا أنه رأى أن وجود زميله في المنتخب الإسباني ناتشو فرنانديز في القادسية، سيلعب دورًا مهمًا في تأقلمه وأسرته في المملكة العربية، بالإضافة إلى معرفته السابقة بالمدير الفني للفريق ميشيل جونزاليس.

"ريليفو" أوضحت كذلك أن موراتا يمتلك عدة عروض بالفعل بخلاف السعودية، لكن أي منها لم يتمكن من الوصول للمقابل المادي الذي قدمه القادسية، لذا الصفقة في طريقها للحسم قريبًا.