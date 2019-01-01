وسيط لاعبين يعرض كارلوس إدواردو على الأهلي السعودي

من المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحيفة سعودية عن وجود عرض لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو من قبل أحد وسطاء اللاعبين على نادي الأهلي السعودي.

صحيفة "البلاد" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب البرازيلي ينوي الرحيل عن صفوف الزعيم الهلالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تقارير إماراتية خلال الفترة الماضية ربطت بين أسم اللاعب البرازيلي ونادي شباب أهلي دبي الإماراتي من أجل خوض تجربة جديدة إلى أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية.

وفقًا لـ @ariyadhiah : سيتم الاتفاق داخل النصر على اسم واحد من الشرفيين المؤثرين في انتخابات النادي ليكون بديلًا لسعود السويلم. pic.twitter.com/wLUuS2xovN — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

اللاعب البرازيلي يُعد أحد أبرز المحترفين في صفوف الهلال خلال المواسم الأخيرة؛ حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات الزرقاء.

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ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب مع الفريق عقب ترشيح إدارة جديدة للنادي خلال الأسبوع المُقبل.