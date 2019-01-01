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مفاجأة - محمد نور يدرس العودة إلى الملاعب مُجددًا

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الإيقاف عن محمد نور ينتهي رسميًا في يناير 2020
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة كبيرة بعدما كشفت عن وجود رغبة لدى اللاعب محمد نور أسطورة نادي الاتحاد في العودة إلى الملاعب مُجددًا.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أشارت إلى أن أبو نوران يُفكر جديًا في العودة إلى الملاعب من جديد عقب ابتعاده عنها خلال الفترة الماضية بسبب الاعتزال عقب قرار الإيقاف.

نور صاحب الـ41 عامًا كان قد تعرض للإيقاف بسبب تناوله مواد منشطة لمدة 4 سنوات بعد استئناف اللاعب على قرار اللجنة بوجود عينة إيجابية في أحدى المباريات.

الإيقاف عن محمد نور ينتهي رسميًا في يناير 2020، ويستهدف نور رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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الصحيفة السعودية أشارت إلى أن أسطورة العميد وصاحب المكانة الجماهيرية الكبيرة يرغب في رفع استئناف للفيفا عن فترة الـ49 يومًا والعودة إلى فريقه في 29 نوفمبر المُقبل.

وأنهت الصحيفة لتؤكد أن محمد نور يستهدف العودة إلى الملاعب قبل أن يعتزل بشكل رسمي ويُقيم مهرجان اعتزال كبير يليق بمسيرته على الصعيدين المحلي والقاري.

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