وسط شماتة الجماهير .. جورج جيسوس يواصل التصعيد ضد سلمان الفرج في الهلال

الجماهير تفاعلت مع الخبر بـ"الشماتة" في اللاعب

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يوم بعد آخر، يزداد الجدل بشأن مستقبل القائد الدولي الكبير سلمان الفرج، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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الفرج الذي لم يلعب طوال مسيرته الكروية، سوى بقميص نادي الهلال، دخل في خلافات عنيفة مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، ليتعرض لمجموعة من العقوبات، قبل توسط فهد المفرج، المشرف على الكرة؛ لحل الأزمة.

وعلى الرغم من حل الأزمة إداريًا - حسب آخر التقارير -؛ إلا أن جيسوس لا يزال مصرًا على استبعاد قائد الزعيم الهلالي، من مباريات فريقه؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي أحمد العجلان.

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العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن استبعاد المدير الفني البرتغالي، القائد سلمان الفرج من قائمة مباراة الهلال ضد الفيحاء.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي، التي يتم استبعاد الفرج منها؛ بعد أزمته مع جورج جيسوس؛ وسط تأييد جماهيري كبير لـ"معاقبة" اللاعب، باعتبار أن الفريق الأزرق، أكبر من أي اسم.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه الفيحاء، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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