"عقوبة قوية من الهلال" .. كشف كواليس جديدة في أزمة سلمان الفرج مع جورج جيسوس

كواليس جديدة عن أزمة سلمان الفرج وجورج جيسوس داخل نادي الهلال

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وقع مسؤولو نادي الهلال السعودي، عقوبة قوية على سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أزمته مع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

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الفرج دخل في خلافات عنيفة مع جيسوس؛ بسبب اعتراضه على "قلة الدقائق" التي يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ الأمر الذي دفع المدير الفني البرتغالي، لاستبعاده من قائمة مباراة الوحدة الأخيرة.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. نجح فهد المفرج، المشرف العام على فريق الكرة بقلعة الزعيم، في حل الأزمة بين اللاعب والمدرب البرتغالي.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، خصمت الإدارة الهلالية، 30% من راتب سلمان الفرج؛ بسبب هذه الأزمة التي فاجأت الشارع الرياضي السعودي.

أباعود كشف عن أن الأزمة بدأت في ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر؛ عندما اعترض الفرج، على "الدقائق القليلة" التي شارك فيها، قبل أن يرفض الدخول كـ"بديل" أمام التعاون.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الفرج لم ينقطع عن تدريبات الهلال أبدًا، طوال الفترة الماضية، مثلما تردد في وسائل الإعلام؛ إلا أن جيسوس، هو من رفض ضمه إلى قائمة مباراة الوحدة، حيث أخبره بالقرار قبلها مباشرة.

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