وست هام يعلن رسميًا عن ضم بن رحمة من برينتفورد

صفقة استثنائية لوست هام عقب انتهاء سوق الانتقالات بشكل رسمي، سعيد بن رحمة ينضم للدوري الإنجليزي.

أعلن نادي وست هام بشكل رسمي عن نجاحه في ضم اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة من صفوف برينتفورد الإنجليزي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

ويملك وست هام أحقية شراء بن رحمة بنهاية الموسم الجاري من صفوف برينتفورد بشكل نهائي حال أراد ذلك.

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وتعد تلك الصفقة من الصفقات الاستثنائية التي تتم بعد انتهاء سوق الانتقالات، حيث سمحت رابطة الدوري الإنجليزي بالصفقات بين نجوم أندية الدرجة الأولى والدوري الممتاز حتى الـ 16 من أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم تسعة في فريقه الجديد تحت قيادة ديفيد مويس المدير الفني للهامرز.

وقال بن رحمة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية لكوني جزءًا من ذلك النادي العريق، وست هام فريق تاريخي وكان ولا يزال يمتلك الكثير من النجوم".

جدير بالذكر أن بن رحمة كان قريبًا من الصعود بفريقه برينتفورد للدوري الإنجليزي، وقدم مستويات أكثر من رائعة معهم حيث شارك في 46 مباراة سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع عشرة.