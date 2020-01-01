إيقاف مشجع وست هام بعد هتافاته العنصرية ضد محمد صلاح

كيف حرم محمد صلاح مشجع وست هام من دخول المباريات؟

أعلن نادي وست هام يونايتد إيقاف المشجع برادلي ثوموود لمدة 3 سنوات وحرمانه من حضور مباريات فريقه بسبب إهانات عنصرية وجهها لنجم ليفربول، محمد صلاح.

الحادث يعود إلى يناير من العام الماضي، حينما ظهر مقطعًا للفيديو لأحد المشجعين يهتف ضد محمد صلاح في مباراة بين وست هام وليفربول.

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وتوصلت الشرطة الإنجليزية إلى أنّ الفاعل هو ثوموود وفتحت التحقيقات معه مما أجبره على الاعتراف في النهاية.

وتم منع المشجع من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 400 جنيه إسترليني، إلا أنّ العقوبة قد تزيد على ذلك.

وسوف يخضع صاحب الـ48 عامًا إلى جلسات تعليمية لتقييم سلوكه، وفي حال تكرر منه السلوك العنصري فسوف يتم حرمانه للأبد من دخول مباريات كرة القدم.

نادي وست هام أصدر بيانًا رسميًا ينبذ العنف والعنصرية ويدعوا لاحترام الجميع دون النظر إلى لون أو جنس أو عرق أو لغة أو إعاقة.

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح تعرض لهتافات عنصرية من قبل من جماهير تشيلسي قبل مباراة الموسم قبل الماضي لكن اللاعب نجح في تسجيل هدف باللقاء والرد على الجماهير.