وزير الرياضة الإيطالي نادم على تأخير تأجيل الكالتشيو

خاف الجميع من تحمل المسؤولية..

يشعر فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، بالندم على تأخير تأجيل منافسات الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنه يؤمن حاليًا أن الأهم أن القرار قد اتُخِذ وتم تنفيذه.

السيري آ بعد ظهور كورونا تم تأجيل بعض مبارياته، ثم تم إقامة البعض منها بدون جماهير، إلى أن تم اتخاذ قرار التأجيل بصورة نهائية هذا الأسبوع بعد فقدان السلطات السيطرة على الفيروس.

سبادافورا في تصريحات للصحافة قال "كرة القدم هي عالم خاص في حد ذاتها، كان هناك وقت لم تُرد فيه رابطة الدوري أو الاتحاد الإيطالي تحمل المسؤولية كما كان ينبغي أن تفعل.".

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كما أضاف "لقد فعلنا ذلك كحكومة من أجل حماية المصالح، الآن لم يعد هناك أي جدل أو انتقاد للقرار لأن هناك بعض اللاعبين قد حملوا العدوى وأصيبوا بالمرض بالفعل.".

"كُنّا نفضِّل أن يتم إيقاف الدوري في وقت أبكر، ولكن أن يتم ذلك في وقت متأخر خير من ألا يتم."

وأتم "الآن تقدم العديد من الفرق تبرعات للطوارئ، إنها بوادر تضامن نقدرها. الآن نتوقف عن الجدل، عالم الرياضة يجب أن يكون قدوة للجميع.".

يذكر أن دانيلي روجاني، لاعب يوفنتوس، قد تأكد إصابته بكورونا، إلى جانب 5 من لاعبي سامبدوريا و2 من لاعبي فيورنتينا.