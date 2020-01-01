رغم تفشي كورونا.. لا نية لإلغاء الدوري الإيطالي

لم نفقد الأمل في إكمال البطولة..

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن أنه لا توجد نية لإلغاء البطولة لهذا الموسم على الرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان الاتحاد الإيطالي بالاتفاق مع الرابطة والحكومة الإيطالية قد أقروا إيقاف السيري آ الأسبوع الماضي ولأجل غير مسمى في أعقاب الضرر الجسيم الذي تُعانيه إيطاليا من كورونا.

دانيلي روجاني و5 من لاعبي سامبدوريا قد أُعلِن عن إصابتهم بكورونا والوضع يزداد سوءًا سواء على المستوى الرياضي أو الإنساني في الأيام الأخيرة.

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لكن رغم ذلك، تؤمن الرابطة وهي مفعمة بالآمال بأن الكالتشيو سيستمر حتى لو تأخرت العودة مجددًا للبطولة، فكتبت في بيان رسمي "اجتمعت الرابطة مع ممثلي الأندية اليوم بالفيديو للوقوف على تأثير كورونا على كرة القدم.".

"تم تقاسم الموقف ذاته بين جميع الأندية، يبقى إنهاء النشاط الرياضي من خلال إنهاء البطولات الوطنية في الأشهر المقبلة واستئنافها عندما تسمح الظروف الصحية بذلك."

كما تابعت "قررت الرابطة أن إنشاء بعد الفرق التي ستكرس نفسها للتصدي للحالات الطارئة الناجمة عن فيروس كورونا فيما يتعلق بالرياضة.".

يذكر أن العودة إن تمت لن تكون قبل شهر أبريل، وتتقاسم جميع الدوريات الأوروبية الأمر ذاته بعد تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك الألماني مساء الجمعة.