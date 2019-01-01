وديًا - ميسي يغيب عن تعادل الأرجنتين مع تشيلي

تعرف على نتائج المباريات الودية فجر اليوم

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تعادل المنتخب الأرجنتيني دون أهداف مع نظيره التشيلي في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم، الجمعة.

ليونيل ميسي، هداف التانجو التاريخي، غاب عن اللقاء للإصابة.

وكان البيسيليستي هو الأخطر طوال المباراة بتسديد 13 كرة من بينها 3 على المرمى ولكن دون فعالية بينما لم يسدد اللاروخا سوى 4 كرات فقط منها مرتين على الحارس.

وسوف تستمر الجولة الودية بمواجهة بين تشيلي وهندوراس يوم الأربعاء المقبل بينما يلعب الأرجنتين أمام المكسيك.

وفي فجر اليوم أيضًا، وبالولايات المتحدة انتصر الإكوادور على بيرو بهدف نظيف سجله إيريك كاستيلو مطلع الشوط الثاني.

جدير بالذكر أنّ بيرو احتلت المركز الثاني في كوبا أمريكا بالخسارة أمام البرازيل في المباراة النهائية.