إصابة ميسي تتفاقم وقد يغيب شهرًا إضافيًا

متى يعود ميسي من الإصابة؟

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تجددت إصابة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، صباح اليوم، الأربعاء، مما قد يؤجل عودته للملاعب.

ميسي خرج من قائمة برشلونة للمباراة الثانية على التوالي في الليجا.

وبحسب إذاعة "راك 1" فإن البرغوث لن يتواجد في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بعد تجدد الإصابة.

وأكدت الإذاعة أنّ صاحب الـ 32 عامًا لن يلعب ضد أوساسونا وفالنسيا وغرناطة وفياريال.

وأشارت القناة الثالثة الكتالونية إلى أنّ الإصابة أقل خطورة مما يبدو وأن استبعاده من لقاء أوساسونا سوف يكون أجراءًا احترازيًا.

وأوضحت أنّ البولجا لن ينضم إلى معسكر منتخب الأرجنتين الودي وسوف يجهز ليكون قادرًا على العودة ضد فالنسيا.

من جانبه، نفى الطاقم الطبي لنادي برشلونة انتكاسة ميسي أو تجدد إصابته ولكنّه مستمر في الصالة الرياضية والهدف من إراحته ضمان إتمام عملية الشفاء بصورة كاملة.

ولم يشارك البولجا في أي مباراة بقميص برشلونة منذ خسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.