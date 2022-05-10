وبدأت الثورة.. 13 لاعبًا مرشحًا للرحيل عن برشلونة من أجل توفير 170 مليون يورو

بدأ برشلونة بشكل واضح رسم خططه من أجل المستقبل، هذا الأسبوع تمت مناقشة اللاعبين المرشحين للرحيل وكل شيء متعلق بالإعارات، وأيضًا من اللاعبون المعروضون للإعارات الخارجية، وأهم ملامح المشروع المستقبل بقيادة تشافي هيرنانديز.

مع ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باتت المناقشات بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية أكثر حسمًا، تشافي كان يريد حسم التأهل إلى التشامبيونز ليج مبكرًا كي يبدأ بسرعة ملامح المشروع المستقبلي، ويأخذ خطوات استباقية عديده في هذا المشروع.

13 راحلًا محتملًا!

البداية من اللاعبين المطروحين للرحيل، وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني، لدى تشافي قائمة مؤكدة مكونة من نيتو ولينجليه ومينجيزا وأومتيتي وديباي وبرايثوايث، بعض هؤلاء اللاعبين لديه أندية تهتم به، تتبقى مشكلة رضا اللاعبين بفسخ التعاقد خصوصًا بالنسبة لأولئك الذين لن يستعدوا للتنازل عن رواتب معقولة للغاية في برشلونة.

يأتي هذا في ظل كون المدير الرياضي ماتيو أليماني شخصية صارمة للغاية، ولن يتنازل عن أي شيء يضمن نجاح المشروع.

برشلونة منفتح أيضًا على إعارة كل من كيتا بالدي وريكي بوتش، بينما بات في حكم المؤكد عودة كل من أداما تراوري ولوك دي يونج إلى نادييهما.

بالنسبة لعمليات البيع الكبرى، لا يعتزم برشلونة إبقاء أي من فرينكي دي يونج أو سيرجينيو ديست في حالة وصول عروض باهظة الثمن لأي منهما.

كل هذه الخطة يضاف إليها بيع كوتينيو في الصيف، وبتنفيذها يطمح برشلونة للوصول إلى فائض 170 مليون يورو يستطيع بها أن يدير الميركاتو الصيفي الخاص به على أكل وجه، ولكن على كل هذا أن يحصل قبل 30 يونيو، لأنه من ناحية المنافسة بين النوادي على اللاعبين، وقدرات الوكلاء على الترويج ومدة المفاوضات، لا يريد برشلونة أن يخسر أي وقت.

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