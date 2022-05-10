من أجل الكرة الذهبية .. ماني يفضل الانتقال إلى برشلونة

يستمر نادي برشلونة الإسباني في مسح السوق بحثًا عن خيارات بجودة عالية وفي نفس الوقت ليست مكلفة ماديًا لتعزيز صفوفه خلال الموسم المقبل.

أولوية برشلونة هي التعاقد مع مهاجم كبير ويمكنه إحداث الفارق في الخط الأمامي لفريق تشافي هيرنانديز.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح أحدث الخيارات المطروحة على طاولة برشلونة.

لماذا يفضل برشلونة خيار ماني؟

ماني ظهر على رادار برشلونة بسبب تبقي عام واحد له في عقده مع ليفربول، وحتى الآن تبدو مفاوضات التجديد متعثرة.

الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن ماني يحلم باللعب في الدوري الإسباني، ويفضل برشلونة بشكل خاص.

وحسب مصادر "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة وضع بالفعل ماني على قائمة التدعيمات المحتملة، وهو خيار حقيقي للنادي الكتالوني.

لكن برشلونة سيواجه منافسة قوية على خدمات السنغالي في الصيف المقبل، بعد أن كشفت تقارير عن رغبة بايرن ميونخ الألماني في الحصول على توقيعه.

لكن يمكننا في "جول GOAL" أن نؤكد عدم وجود اهتمام من بايرن ميونخ بالتعاقد مع السنغالي، وأن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري التقى بالفعل مع بيورن بيزيمر وكيل ماني، لكن من أجل الحديث عن لاعبين آخرين، بعيدًا عن السنغالي.

لماذا يفضل ماني الانتقال إلى برشلونة؟

النادي الكتالوني يدرك تمامًا أن ماني يريد الانضمام إلى الدوري الإسباني، لأنه يعتقد أنه سيحظى بفرصة أن يصبح أفضل لاعب في إفريقيا، وسيتقدم في سباق "الكرة الذهبية".

ويعتقد ماني أن اللعب في برشلونة سيعطي المزيد من القوة لإنجازاته الفردية والجماعية، ويبدو أن السنغالي مستعد للانتقال إلى "كامب نو".

ما هي الخيارات التي كان يريدها برشلونة؟

برشلونة كان يحلم بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، لكن انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح أقرب من أي وقت مضى الآن.

وبعد هالاند، انتقل برشلونة لخيار التعاقد مع المصري محمد صلاح، زميل ماني في ليفربول، لكن طلبات قائد منتخب مصر العالية ماديًا حالت دون إتمام الصفقة، رغم إعجاب تشافي به.

كما يبذل برشلونة جهدًا كبيرًا من أجل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رغم معارضة النادي البافاري لفكرة التخلي عن أبرز نجومه.

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