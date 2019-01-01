واندا نارا: حتى ميسي ورونالدو يهدران ركلات الجزاء

واندا نارا زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي تدافع عنه بعد إهداره لركلة ترجيح أمام إمبولي في ختام الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافعت واندا نارا زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي عنه بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه ضد إمبولي مساء الأمس الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها نارا وأكد خلالها على سعادته بفوز الفريق في النهاية والصعود لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

الليلة هي آخر مباراة لـ لوتشيانو على رأس القيادة الفنية لـ إنتر 🔵⚫️ pic.twitter.com/UHRSPeJ0I1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وقالت واندا: "الأمور سارت على ما يرام وحققنا ما كنا نسعى له، وسنلعب من جديد في الموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا وذلك هو الأهم".

وأضافت: "خطأ إيكاردي من الممكن أن يحدث، وهو دائمًا ما يحدث لهؤلاء الذي يتحملوا المسؤولية، صحيح أن رد الفعل الجماهير كان صعبًا، أنا نفسي قلت بعض الكلمات السيئة، لكن ذلك منطقيًا، فلا يمكنك أن تشجع من يهدر ركلة جزاء".

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وأكملت: "حتى ميسي ورونالدو يخطئنا في بعض الأوقات، ذلك من الممكن حدوثه لأي لاعب، لكنه في النهاية يلعب مع الفريق الذي يحبه".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد حقق الفوز على إمبولي بهدفين مقابل هدف وحيد مساء الأمس ونجح في تأمين مقعد دوري أبطال أوروبا لنفسه.