كونتي يحضر نهائي دوري الأبطال برفقة رئيس إنتر

الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

في مزيد من التأكيدات حول توقيعه مع النيراتزوري، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي، المدرب الإيطالي، سيحضر نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل رفقة ستيفان زهانج، رئيس النادي.

وسائل الإعلام كافة أجمعت أن الاتفاق بين الطرفين قد حُسم وأن الإعلان الرسمي عن تولي كونتي تدريب إنتر سيكون خلال الأيام المقبلة.

وذكرت "كوريري" أن كونتي سيصل ميلانو الأربعاء ويجتمع مع إدارة النادي لتوقيع العقود ووضع خطة البرنامج الاستعدادي للموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن كونتي سيتجه الجمعة إلى مدريد رفقة الرئيس زهانج لحضور نهائي الأبطال مساء السبت بين ليفربول وتوتنهام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

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كيف تتخلّص من أسنانك التي توشك على السقوط باستخدام كرة القدم! 😂👌



هذا الطفل يعيش في 2030! 🧠



(📽️: IG/SeanKilby1) pic.twitter.com/KZxCjdPYMY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

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وتحدث التقرير أن إنتر يبحث الآن عن الطريقة التي سيتمكن بها من تقليص حجم التعويضات التي سيدفعها لمدربه الحالي لوشيانو سباليتي جراء الاستغناء عن خدماته.

وبحسب الصحيفة، فإقالة سباليتي وجهازه الفني ستكلف النيراتزوري مبلغاً في حدود 25 مليون يورو، وذلك بسبب ارتباطه بعقد حتى 2021.

إنتر يلعب مساء اليوم، الأحد، مع إمبولي بالجولة الختامية للدوري الإيطالي، والانتصار يضمن له التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.