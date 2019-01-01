والد دي بروين: كيفين يعيش الحلم في مانشستر سيتي

والد كيفين دي بروين يروي كيف يرى ابنه مانشستر سيتي

قال والد متوسط الميدان الدولي البلجيكي ونجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين إن نجله يحب كل شيء في النادي ويعيش الحلم كل يوم معه.

وكان دي بروين قد قدم مستويات خرافية خلال السنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي، وخصوصًا في حقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وحول ذلك، وفيما يخص علاقة اللاعب بناديه، قال والده إن كيفين يعيش الحلم مع مانشستر سيتي ولديه علاقة خاصة مع النادي والملعب والجماهير والزملاء والمدرب وكل شيء.

وأضاف: "لقد لعب في ألمانيا وتألق مع فولفسبورج، وذهب إلى تشيلسي قبلها ولم يقدم الكثير، ولكن في مانشستر سيتي اختلفت الأمور عن بقية الرحلات الأخرى"

وتابع: "لقد حقق الكثير من الألقاب هنا في فترة قصيرة وحصل على الكثير من الإشادا ت وبات ينظر لكرة القدم بشكل مختلف عما كان قبل أن يأتي إلى مانشستر سيتي"

وأردف: "علاقته ببيب جوارديولا خاصة للغاية، فهو أكثر من مدرب بالنسبة له، إنه يتعلم منه الكثير في كل ما يخص كرة القدم وفي بعض الأشياء خارجها"

كيف تغيرت أحوال كبار أوروبا خلال 10 سنوات؟

يذكر أن كيفين دي بروين قد تعرض للكثير من الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة عن الفريق في الفترة الماضية ولكنه رغم ذلك استطاع العودة والتألق من جديد.