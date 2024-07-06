والد بطل موقعة ألمانيا وإسبانيا يرد على أنباء انتقاله لبرشلونة!

النادي الكتالوني ليس المهتم الوحيد بضم اللاعب الإسباني

في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن لاعب وسط جديد، يسطع اسم ميكيل ميرينو مع إسبانيا في يورو 2024، كأحد أهم الأهداف التي يراقبها النادي الكتالوني.

لاعب ريال سوسييداد كان بطل قمة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي اليورو، بعدما دخل كبديل وسجل الهدف الثاني لبلاده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي، ليقود فريقه للفوز 2/1 والتأهل لمواجهة فرنسا في نصف النهائي.

اللاعب سبق أن ارتبط بالانتقال لبرشلونة أكثر من مرة، خاصة وأن عقده مع سوسييداد ينتهي في 2025، وفي هذا السياق تحدث والده خلال مقابلة مع برنامج "إل شيرينجيتو" عن خططه المستقبلية هذا الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميجيل ميرينو عن مصير ابنه:"ميكيل قال أكثر من مرة إنه لن يتحدث عن أي شيء آخر قبل أن تُنهي إسبانيا رحلتها في يورو 2024".

وأضاف والد اللاعب الذي قام بتقليد احتفاله بعد هدفه في ألمانيا:"كل تركيزه في الوقت الحالي على اليورو فقط، وبعدها سيتحدث مع وكيل أعماله وناديه من أجل الوصول إلى أفضل حل ممكن".

يذكر أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع ميرينو، بوجود رغبة كذلك من آرسنال وأتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته هذا الصيف.