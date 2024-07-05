فيديو | الكشف عن سر احتفال نجم إسبانيا “القديم” بعد تسجيل هدف الحسم ضد ألمانيا

سر احتفال نجم إسبانيا بهدفه القاتل في شباك ألمانيا...

نجح ميكيل مورينو، لاعب المنتخب الإسباني، في تسجيل هدفًا في الوقت القاتل بمباراة منتخب بلاده امام ألمانيا، بربع نهائي بطولة يورو 2024، وصل باللاروخا إلى نصف النهائي.

ونجح المنتخب الإسباني، في خطف بطاقة العبور بالدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، إلى نصف النهائي بعد الفوز على ألمانيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وتمكن مورينو من تسجيل الهدف القاتل برأسية قوية، وبعد احتفاله مع زملائه بالعبور إلى نصف النهائي، ذهب بعدها سريعًا إلى راية الركنية ولف حولها.

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وتداول بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، سر هذا الاحتفال من اللاعب الإسباني، إذ قلد ميكيل، والده الذي كان لاعبًا في صفوف فريق أوساسونا وسجل هدفًا على نفس الملعب قبل 33 عامًا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، يستعد لمواجهة نظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء القادم على ملعب أليانز آرينا.