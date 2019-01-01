والده: تياجو سعيد جدًا في بايرن ميونخ

تصريحات تدعو جمهور البافاري للتفاؤل..

أكد والد تياجو ألكنتارا، على أن ابنه يعيش حالة من السعادة الكبيرة داخل جدران فريقه بايرن ميونخ، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه يجهل مستقبله.

هذا الموسم هو السابع بالنسبة لألكنتارا داخل جدران بايرن ميونخ، بعد أن جلبه معه بيب جوارديولا عام 2013، ومنذ ذلك الحين والدولي الإسباني يُعد واحدًا من الركائز الأساسية للعملاق البافاري.

والده في تصريحات للصحافة الإسبانية قال "إنه سعيد جدًا، هذا هو موسمه السابع، لا يزال يمتلك عامًا ونصف في عقده هناك.".

كما تابع "إنه في نادٍ رائع، منحوه عقدًا عظيمًا وكذلك يحترم الجميع هناك سواء لاعبين حاليين أو قدامى. عندما أذهب إلى هناك، أدرك أن الأمر خارج عن المألوف.".

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ويظل صاحب الـ 28 عامًا غامضًا، فحتى اللحظة لم تخرج أنباءً عن عزم إدارة كارل هاينز رومينيجه التجديد له، في الوقت الذي قد يكون برشلونة مهتمًا باستعادة خدمات ابن أكاديمية اللامسيا.

هذا الغموض اتضح أيضًا في كلام والد تياجو، حيث قال "لا أعرف ماذا سيحدث، لا أعرف إذا ما كان يريد العودة إلى إسبانيا أو أن يعيش بالقرب منّا.".

الجدير بالذكر أن ألكنتارا عند سؤاله عن مستقبله في أحد حواراته الصحفية، أشار إلى أنه منفتح على البقاء داخل الأليانز آرينا لفترة أطول إذا ما توصل لاتفاق وإرادة مشتركة بينه وبين إدارة بايرن ميونخ.