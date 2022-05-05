والدة مبابي تخرج بأخبار سعيدة لريال مدريد في صفقة مبابي

يستمر مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في إثارة التساؤلات بين الجماهير والصحف بين البقاء في باريس سان جيرمان والرحيل إلى ريال مدريد.

عقد المهاجم الشاب ينتهي مع باريس في يونيو 2023، وتستمر المحادثات من أجل الحفاظ على خدماته بملعب حديقة الأمراء.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن نبأ عاجل، باقتراب اللاعب من التجديد لناديه، ليوجه صدمة لريال في المساعي لضمه.

ماذا قالت الصحيفة عن مستقبل مبابي؟

ذكرت "لو باريزيان" أن تجديد مبابي لعقده مع باريس بات قريبًا، مع تسارع المحادثات وتوصل الأطراف لاتفاق مبدئي.

وأوضحت أن والديه قبلوا عرض ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، بحصول اللاعب على راتب سنوي قيمته 50 مليون يورو بشكل صافي.

ويشمل كذلك العرض حصول صاحب الـ23 سنة على مبلغ 100 مليون يورو كمكافأة توقيع، مقابل التجديد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

وبالإضافة إلى الجانب المالي، تضمنت مطالب مبابي ضمانات فيما يتعلق بحقوق صوته، وهو السبب الذي جعله يقاطع جميع واجباته الدعائية مع باريس، حيث يريد السيطرة على كل ما يتعلق بهذا الأمر مثلما يفعل زميله ليونيل ميسي.

ومع عطلة عائلة مبابي في قطر ومقابلة ناصر الخليفي، تم إعلامهم برغبة باريس في تجديد كامل عبر النادي، من لاعبين إلى مدرب وإدارة.

وأكدت الصحيفة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق شفهي كامل حتى الآن، في ظل الخطر المستمر من جهة ريال مدريد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن مصير اللاعب في نهاية يونيو المقبل بعد المباريات الدولية مع منتخب فرنسا.

كيف علقت والدة مبابي على أنباء تجديده؟

ومن جانبها خرجت فايزة العماري والدة مبابي، لتمنح ريال مدريد بعض الأمل بخصوص ضم اللاعب بالمجان.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر:"لا يوجد أي اتفاق مع باريس سان جيرمان أو أي فريق آخر حتى الآن".

وأضاف:"المفاوضات حول مستقبل كيليان تتم في أجواء عظيمة، لمساعدته على اتخاذ القرار الصحيح مع الاحترام لجميع الجهات المعنية بالأمر".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن والدت مبابي أكدت لمصدر بها أن ريال مدريد يظل هو الخيار الأول للمهاجم الفرنسي.

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