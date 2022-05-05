بتدعيمات بسيطة وتغييرات تكتيكية .. هاو ينذر كبار الدوري الإنجليزي بانطلاق نيوكاسل!

تغيرت الأحوال في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي منذ تولى إيدي هاو تدريب الفريق في نوفمبر 2021.

التغيير في نيوكاسل يونايتد خلال الموسم الحالي كان على عدة أصعدة، بداية من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي في أكتوبر 2021، بعد 14 سنة من سيطرة مايك أشلي على النادي.

قيادة نيوكاسل الجديدة استلمت النادي في حالة يرثي لها تحت قيادة ستيف بروس، حيث لم يحصد "الماكبايث" سوى خمس نقاط فقط من أول 11 جولة في الدوري الإنجليزي.

كيف تغيرت الأمور منذ قدوم هاو؟

نيوكاسل أعلن رسميًا تولي إيدي هاو قيادة الفريق فنيًا في الثامن من نوفمبر 2021، بعد الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، لكنه قاد الفريق بداية من الجولة 13.

حينها كان نيوكاسل يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد ست نقاط، من ستة تعادلات وسبع هزائم.

لكن الوضع تغير تمامًا منذ ذلك الوقت، واليوم وبعد أن تولي إيدي هاو قيادة نيوكاسل في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي، تقدم الفريق بشكل واضح في جدول الترتيب.

نيوكاسل تمكن من تحقيق الفوز 11 مرة، وتعادل في أربع مناسبات، وخسر ثماني مرات، ليحصد 37 نقطة إضافية، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

تنوع تكتيكي

خلال مسيرة هاو مع نيوكاسل، لعب "الماكبايث" بأكثر من طريقة لعب، وهو ما يؤكد على التنوع التكتيكي الذي يملكه مدرب بورنموث السابق.

نيوكاسل لعب مبارياته في الدوري الإنجليزي بأكثر من رسم تكتيكي، بداية من 4-4-2، وطريقة 4-1-4-1، وطريقة 4-3-3 و4-2-3-1، وهو ما يؤكد أن هاو يملك الكثير من الحلول التكتيكية لتغيير طريقة وأفكار فريقه.

التنوع التكتيكي الذي يقدمه هاو جعل فريقه يخلق عدة مفاجآت، مثل التعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 في 19، والفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

تدعيمات صنعت الفارق!

إذا نظرنا بتمعن لما قام به نيوكاسل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2022، نجد أن نادي ملعب "سانت ماري"، قام بصرف 102.1 مليون يورو.

الصفقة الأهم في يناير الماضي، كانت التعاقد مع البرازيلي برونو جيمارايش نجم وسط ليون الفرنسي، بعد ضمه مقابل 42 مليون يورو.

كما ضم نيوكاسل المهاجم النيوزيلندي كريس وود من بيرنلي مقابل 30 مليون يورو مقابل 30 مليون يورو، والظهير الإنجليزي كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو.

لاعب الوسط البرازيلي شارك في 14 مباراة مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 762 دقيقة لعب.

فيما لم يسجل وود سوى هدفين فقط مع نيوكاسل منذ انضمامه، لكنه تحول إلى قطعة رئيسية في خطط إيدي هاو.

أما كيران تريبيير، وبعد بداية واعدة للغاية في مسيرته مع نيوكاسل، فقد تعرض لإصابة أبعدته من فبراير الماضي وحتى الآن.

تحذير شديد اللهجة!

ما يفعله نيوكاسل في الوقت الحالي يؤكد أن الفريق قادر على التطور أكثر في المواسم القليلة القادمة، وقد يتحول إلى قوة جديدة في الدوري الإنجليزي، مثلما حدث مع تشيلسي ومانشستر سيتي.

نيوكاسل، وبالتدعيمات الصحيحة تحت قيادة هاو، قادر على أن يخلق مشاكل لا حصر لها للأندية الكبرى، ولا يوجد أدل على ذلك من أن ليفربول نجا بصعوبة أمام نيوكاسل في الجولة 35 حين فاز بهدف دون رد.

بداية نيوكاسل يونايتد تحت القيادة الجديدة داخل وخارج الملعب واعدة للغاية، وربما تجعل الفريق ندًا حقيقيًا لكبار الدوري الإنجليزي خلال سنوات قليلة قادمة.

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