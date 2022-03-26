والدة مانشيني تهاجم جورجينيو وتلوم ابنها بسبب بالوتيلي!

قالت ماريانا بولو والدة روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، إن نجلها كان عليه استدعاء ماريو بالوتيلي لفريقه في تصفيات كأس العالم.

تعرضت إيطاليا لصدمة قوية يوم الخميس الماضي، بعد خسارتها أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، لتخرج من نصف نهائي الملحق الأوروبي، وتغيب عن المونديال للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة إضاعة جورجينيو لاعب تشيلسي لركلة جزاء مهمة، لتوجه والدة مانشيني اللوم ضده على هذا الخروج المخيب.

وقالت ماريانا في تصريحات لإذاعة "Radiouno":"كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل أفضل ولكن هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان تسير الأمور بطريقة جيدة وأحيانًا تسوء، المباراة كانت بأيدينا لكن خط الهجوم لم يكن رائعًا".

وأضافت:"كان يجب استدعاء بالوتيلي لأنه يتمتع بقوة جدية لا تصدق ولا يمكن إيقافه أمام المرمى".

وتابعت:"لسوء الحظ كلفتنا أخطاء مثل التي قام بها جورجينيو التأهل، لا أريد توجيه اللوم له وحده، ولكنه أضاع هذه الركلة بالإضافة لركلتين ضد سويسرا".

وأنهت حديثها:"مقدونيا سددت كرة واحدة فقط، كان بإمكان دوناروما التصدي لها، لكن من غير المجدي الحديث الآن، هذا الفريق لم يخسر سحره كبطل لأوروبا وربما كان البعض خائفًا من ارتكاب الأخطاء، وبكل تأكيد أكثر من احتفلوا بخروجنا هم الإنجليز".

جدير بالذكر أن العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل مانشيني مع إيطاليا، خاصة بعد خروجه للتأكيد على أنه ليس متأكدًا من استمراره بالمهمة.

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