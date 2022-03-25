لابورتا يرد على أنباء ضم مبابي ويبعث برسالة لهالاند!

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن الفريق لن يقوم بضم أي لاعب إلى صفوفه في الفترة المقبلة لا يناسب طريقة اللعب الخاصة به.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لابورتا لصالح صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن النادي سيحاول دعم نفسه عن طريق العناصر التي تتأقلم على الوضع الاقتصادي الخاص به فقط.

وقال لابورتا ردًا على أخبار مفاوضات كيليان مبابي: "الإدارة الرياضية تعمل على تحسين الفريق، وهو يتطور بشكل واضح بمرور الوقت ونصبح أكثر سعادة به".

وأضاف: "لا نبحث عن لاعب يكون أكبر من الفريق، نريد أن ندعم برشلونة بشخص يلعب بطريقتنا، ذلك هو ما نحتاجه".

وأردف عندما سُئل عن إرلينج هالاند: "لن أتحدث عن لاعبه بعينه، لكن ما أستطيع قوله أننا لن نقوم بأي عملية تضع النادي في مخاطرة، على من يريد القدوم أن يتأقلم على ظروفنا الاقتصادية".

وأكمل: "نعمل في الوقت الحالي على تحسين الوضع الاقتصادي الخاص بالرواتب والذي هو بالسالب بحسب ما تقول رابطة الدوري الإسباني".

جدير بالذكر أن العديد من الأنباء اليوم أكدت أن برشلونة سيدخل سباق ضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.