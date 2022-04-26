"والدة سامي الجابر سبب حب الجماهير له وليست نجوميته"

يرى سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي الأسبق، أن محبة الجماهير لسامي الجابر؛ نجم الهلال ومنتخب السعودية الأسبق، لا يرجع لكونه أحد نجوم الكرة السعودية، إنما السر عند والدته.

الجابر شارك أول أمس الأحد، في مباراة ودية تحت إشراف محمد نور؛ نجم الاتحاد الأسبق، في مبادرة تحدي النجوم، وأحرز هدفًا رائعًا.

وتزاحمت الجماهير بكثافة حول نجم الزعيم الأسبق أثناء خروجه من الملعب، في مشهد يثبت مكانة الجابر في قلوب جماهير السعودية رغم اعتزاله من سنوات.

هذا المشهد علق عليه آل مغني، مؤكدًا أن حب الله لسامي وبره بوالدته هو السر وراء كل ذلك، لأن هناك نجومًا كُثر لم يحصلوا على هذه الشعبية الكبيرة.

وكتب ذهبي النصر الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما شاء الله محبة الجماهير للكابتن سامي الجابر لا أعتقد سببها الأساسي بأنه نجم، فيه نجوم كثير لم يتحصلوا على 1% مما تحصل عليه سامي الجابر من محبة.

"هناك سر بين سامي الجابر وربه، الله إذا أحب عبد من عباده حبب الناس فيه، توقعي أنا بره بوالدته".

ماشاء الله

محبة الجماهير

للكابتن سامي الجابر

لا اعتقد سببها الاساسي بانه نجم

فيه نجوم كثير لم يتحصلو على ١٪

مما تحصل عليه سامي الجابر من محبه

هناك سر بين سامي الجابر وربه

الله اذا احب عبد من عباده حبب الناس فيه



توقعي انا بره بوالدته — سعد آل مغني (@saadalmughni) April 26, 2022

يذكر أن الجابر يعد أول لاعب سعودي يخوض تجربة احترافية بالدوري الإنجليزي، إذ انضم لوولفرهامبتون في عام 2000، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.

كما شارك نجم الزعيم الأسبق في أربع نسخ متتالية من كأس العالم مع المنتخب السعودي، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، في إنجاز لم يحقق أي لاعب عربي بعد.

أما على مستوى البطولات فحدث ولا حرج، إذ أنه توج مع الأخضر بكأس آسيا 1996، ولقبي كأس الخليج 1994 و2002، بخلاف 25 بطولة متنوعة مع الزعيم.

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