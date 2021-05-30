شيء وحيد "بلا قيمة" تفوق به سامي الجابر على ماجد عبد الله

من الأفضل، ماجد أم سامي؟

مازال الصراع عبر القنوات الفضائية السعودية مستمر، حول لقب أسطورة الكرة السعودية، حيث يرى البعض أن ماجد عبد الله لاعب النصر السابق هو الأحق بهذا اللقب، بينما يرى البعض الآخر أن سامي الجابر لاعب الهلال السابق هو الأحق.

ويعد سامي الجابر وماجد عبد الله، هما أفضل المواهب التي جاءت في تاريخ الكرة السعودية، حيث هناك صراع مشتعل بين الجماهير حول من يستحق لقب أسطورة الكرة السعودية.

كيف تفوق سامي الجابر على ماجد عبد الله؟

قال الإعلامي الرياضي عبد الله عون، خلال برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "عندما أقارن بين ماجد عبد الله وسامي الجابر، أو أي لاعب سعودي آخر مع كامل احترامي للجميع، ولكنها مقارنة خاسرة من الطرف الآخر".

وتابع: "يبقى ماجد هامة وقامة لا يستطيع أحد من اللاعبين الوصول لما حققه، وباعتراف جميع اللاعبين حول هذا الأمر".

واختتم عون تصريحاته قائلًا: "الشيء الوحيد الذي تخلف فيه سامي الجابر على ماجد عبد الله، وهو أنه (سنتر) أمام ألمانيا 8 مرات بكأس العالم، ولم أرى أي شيء آخر تخطى فيه ماجد".

ما هي الإنجازات التي تفوق فيها ماجد على سامي؟

ومن جانبه، رد الإعلامي الرياضي تركي الحربي على المقارنة بين ماجد عبد الله ومحمد الشلهوب، حيث قال: "أهداف ماجد منحت النصر كأس آسيا مرتين، وأهداف محمد الشلهوب لم تمنح الهلال أي لقب آسيوي".

واستطرد قائلًا: "ماجد عبد الله سجل 5 أهداف في مباراة واحدة، أكثر من ما سجله سامي الجابر في تاريخ كأس الخليج".

ما هي إخفاقات ماجد مع المنتخب السعودي؟

وقال الإعلامي الرياضي محمد الذايدي: "لم يسبق لماجد عبد الله وأن حقق لقب هداف بأي بطولة آسيوية مع النادي أو المنتخب، وأيضًا في البطولة العربية".

وواصل: "يجب أن لا يتم احتساب أهداف ماجد عبد الله في البطولات التي انسحب منها المنتخب السعودي، لأن نتائج الأخضر سحبها، ومن ثم لم تحسب أهدافه في تلك البطولة".

من يتفوق، ماجد أم سامي؟

ويظل الثنائي ماجد عبد الله وسامي الجابر هما من أفضل اللاعبين الذين جاؤوا في تاريخ الكرة السعودية، في ناديي النصر والهلال، وقدما أفضل ما لديهم في الملاعب من أجل إمتاع الجماهير.

أما عن الصراع الدائر بينهما، يجب علينا أن نعترف بأن ماجد عبد الله وسامي الجابر يستحقان لقب الأفضل في تاريخ الكرة السعودية، هذا بالإضافة إلى لاعبين نجحوا في تقديم أفضل ما لديهم للمنتخب السعودي وأنديتهم.

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