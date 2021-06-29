تفاصيل هزيمة فرنسا: كومان رفض الخروج وبوجبا تدخل

بوجبا يتدخل ويقنع كومان للخروج من الملعب

بعد الإقصاء الغير متوقع والمبكر لبطل العالم، منتخب فرنسا على يد سويسرا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو"2020.

كشفت تقارير صحفية أن الدولي الفرنسي، كينجسلي كومان رفض الخروج من الملعب في البداية واضطر زملائه للتدخل.

ماذا كشفت الصحيفة؟

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على الحوار الذي دار بين ديديه ديشان وكومان عقب انتهاء الشوط الإضافي الأول، حيث أصيب لاعب بايرن ميونخ في الوقت الإضافي وتعين علاجه على أرض الملعب من قبل أطباء الفريق الفرنسي.

ثم أرسل ديشان مارك تورام بديل لكومان، لكنه رفض الخروج وأصر على مواصلة اللعب.

في النهاية اضطر بوجبا للتدخل والتوسط، لم يستطع صاحب الـ25 عامًا استكمال المباراة ولم يكن أمامه خيار سوى المغادرة.

ماذا قال ديشان عن تصرف كومان؟

عقب هزيمة فرنسا ذكر ديشان في المؤتمر الصحفي ما حدث مع كومان وقال: "شعر بمشكلة عضلية في فخذه لكنه أراد الاستمرار رغم كل شيء، مع العلم أن الأمر صعب".

وأضاف: "لا تكفي الرغبة في الاستمرار، يجب أن تكون قادرًا على القيام بذلك".

الجدير بالذكر أن اللقاء انتهي بفوز سويسرا بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأهدر نجم الفريق، كيليان مبابي ضربة الترجيح الأخيرة والحاسمة وقضى على آمال بلاده في الوصول إلى أبعد من ذلك في البطولة.

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