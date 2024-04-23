فيديو | على غرار واقعة عبدالرزاق حمدالله في السوبر .. نجم الهلال يشتبك لفظيًا مع مشجع للهلال بعد وداع آسيا

واقعة مؤسفة في نهاية مشوار الهلال بدوري أبطال آسيا..

يبدو أن هذه اللقطة ستكون هي السائدة في الملاعب السعودية بعد وداع أي فريق لبطولة، فقبل أيام المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد، تعرض للضرب من مشجع بعد وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي، واليوم الثلاثاء، يشتبك محمد البريك؛ ظهير الهلال، مع مشجع في المدرجات بعد وداع دوري أبطال آسيا.

الزعيم ودع البطولة القارية رغم الفوز اليوم أمام العين الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن إياب نصف نهائي دوري الأبطال، إذ صعد منافسه للنهائي بفضل فوزه في الذهاب برباعية مقابل هدفين.

أثناء المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 1+90، قرر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للأزرق، الدفع بالظهير البريك بدلًا من الجناح سالم الدوسري.

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ورغم أن البريك لم يحصل على دقائق مناسبة لتقديم ما لديه إلا أنه انتشر فيديو له يظهر به غاضبًا بعد توجيه أحد المشجعين بعض اللوم له.

ظهير الزعيم لم يتجاهل عتاب المشجع الغاضب من وداع فريقه للبطولة، وقرر الرد عليه ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل زميله محمد جحفلي ليصطحبه داخل الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

يذكر أن الهلال آخر مرة وصل بها لنهائي البطولة القارية كانت في العام الماضي قبل أن يخسر اللقاء أمام أوراوا ريدز الياباني، فيما شهد عام 2016 آخر وصول للعين للنهائي وخسر وقتها أمام جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي.