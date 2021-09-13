واقعة سابقة تنقذ فينيسيوس من العقاب لكسر الإجراءات الاحترازية!

فينيسيوس احتفل بطريقة مثيرة للجدل مع جماهير ريال مدريد بعد هدفه في مرمى سيلتا فيجو.

أثار الاحتفال الذي قام به البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد بعد هدفه في مرمى سيلتا فيجو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني جدلًا واسعًا.

ريال مدريد عاد إلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مساء الأحد، بعد عام ونصف على إغلاقه للقيام بأعمال التجديد، ليواجه سيلتا فيجو، وذلك في أول مباراة منذ إغلاق الملعب.

ومع انتهاء الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بنتيجة 2-1، قدم لاعبو النادي الملكي، بقيادة كريم بنزيما وفينيسيوس أداء استثنائيًا في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز "الميرنجي" بنتيجة 5-2، بفضل ثلاثية من بنزيما، وهدف من البرازيلي، وآخر من الوافد الجديد إدواردو كامافينجا.

ماذا فعل فينيسيوس في مباراة سيلتا فيجو؟

وسجل فينيسيوس هدفه في الدقيقة 55، بتمريرة بينية من بنزيما ضربت دفاع سيلتا فيجو، لينفرد البرازيلي بمرمى الضيوف، ويسدد بهدوء محرزًا الهدف.

وبعد الهدف انطلق فينيسيوس نحو جماهير ريال مدريد العائدة إلى "سانتياجو بيرنابيو" بعد غياب طويل، واحتفل في وسطهم بطريقة أثارت الجدل، لكسره القواعد الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

ما هو القرار المتوقع من الاتحاد الإسباني بشأن فينيسيوس؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لن توقع أي عقوبات على فينيسيوس بسبب احتفاله.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإسباني يتفهم بالفعل أن فينيسيوس حصل على عقابه بعد احتفاله مع الجماهير، إثر قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه تطبيقًا لما تمليه اللوائح.

ما هي الحالة السابقة التي تدعم فينيسيوس؟

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن حالة سابقة حدثت في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ستساعد فينيسيوس على الإفلات من العقاب.

الصحيفة تحدثت عن خوسيه كامبانيا، لاعب ليفانتي، الذي قام يوم 22 أغسطس بالاحتفال بهدفه في مرمى ريال مدريد في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 بالاختلاط مع الجماهير التي كانت في المدرجات.

لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني قامت بتوبيخ كامبانيا على احتفاله فقط، دون اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده.

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