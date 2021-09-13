"تأثير رونالدو" يغير قرار بوجبا بشأن مستقبله!

وصول رونالدو إلى مانشستر يونايتد قد يغير قرار بوجبا بشأن مستقبله.

يبدو أن هناك تحولًا في الأحداث بشأن قضية مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الفرنسي دخل الموسم الأخير في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد، وبينما كان بوجبا منفتحًا على فكرة تمديد عقده في "أولد ترافورد"، إلا أن اللاعب لطالما أوضح أنه يفكر في خيارات أخرى بشأن مستقبله.

مانشستر يونايتد قام بعمل مذهل في سوق الانتقالات، بالتعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران والجناح الشاب جادون سانشو، وأخيرًا استعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عامًا قضاها بعيدًا عن ملعب "أولد ترافورد".

سوق انتقالات مانشستر يونايتد المذهل أكد أن الفريق يسعى إلى العودة من جديد إلى منصات التتويج، وتحسين الصورة الباهتة التي ظهر عليها "الشياطين الحمر" في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأداء المذهل الذي يقدمه بوجبا منذ بداية الموسم جعل إدارة مانشستر يونايتد تراهن على أن اللاعب سيتجه للاستمرار في "أولد ترافورد".

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي كان أحد الأسباب التي جعلت بوجبا يعيد التفكير في مستقبله.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن ما حدث يوم السبت الماضي والأداء المثالي من كريستيانو رونالدو وباقي الفريق كان له تأثير كبير على تفكير بوجبا حول مستقبله.

وصول كريستيانو رونالدو تحديدًا إلى يونايتد قد يجعل بوجبا يغير رأيه، وهو الأمر الذي بث الأمل في مكاتب النادي.

وسيعتمد أداء بوجبا نفسه وباقي الفريق طوال الموسم ونجاح التعاقدات ورؤية مانشستر يونايتد طويلة المدى على قرار الفرنسي النهائي بشأن مستقبله، كما أوضحت الصحيفة الإنجليزية.

وتضيف الصحيفة أن بوجبا في الوقت الحالي ميال أكثر نحو التجديد، خاصة بعدما صنع سبعة أهداف منذ بداية الموسم، وأظهر انسجامًا واضحًا مع رونالدو على أرض الملعب.

بوجبا ارتبط بعدد من الأندية الكبرى مؤخرًا، في محاولة منها لاستغلال حقيقة انتهاء عقده في يونيو 2022.

وترى أندية ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، أن اقتراب عقد بوجبا من نهايته يعد فرصة مثالية لمحاولة الانقضاض والحصول على توقيعه.

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