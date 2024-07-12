"وافق على الاجتماع مع صندوق الاستثمارات مجددًا" .. نجم ريال مدريد يقترب من السعودية

اللاعب تألق مع ريال مدريد في الموسم الماضي..

اتخذ أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خطوة مهمة في مستقبله؛ في ظل ارتباط اسمه بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الحالي.

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير 2023، والذي أعقبه قدوم العديد من الأسماء الكبرى؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، الجزائري رياض محرز "الأهلي" وغيرهم الكثير.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، موافقة الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى نادي ريال مدريد؛ على "الاجتماع" مع مسؤولي صندوق الاستثمارات السعودي، مجددًا.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن لونين يريد خلال الاجتماع الجديد - المقرر الأسبوع القادم -؛ أن يتعرف على شروط العقد المجهز له، بشكل أفضل.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النصر والاتحاد، أقوى المرشحين للتعاقد مع الحارس الأوكراني، في صيف العام الحالي؛ على الرغم من أن هناك أولويات أخرى - خاصة للعالمي -، الذي يتفاوض مع الثنائي البرازيلي إيدرسون وأليسون بيكر.

جدير بالذكر أن نادي النصر يملك "اتفاقًا شخصيًا" مع إيدرسون، إلا أنه لا يزال يتفاوض مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي يطلب مبلغًا ماليًا كبيرًا؛ حسب الكثير من التقارير العالمية.