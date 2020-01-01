وأخيرًا.. ساني يعود إلى الملاعب مجددًا

متى يلعب مع الفريق الأول؟

سجل ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، عودته للملاعب مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ساني أُصيب في أغسطس الماضي بقطع في الرباط الصليبي وخضع لجراحة جعلته يبتعد عن الملاعب وحتى الآن.

لكن الدولي الألماني أخيرًا عاد إلى الملاعب، حيث شارك خلال مباراة رديف مانشستر سيتي مع رديف أرسنال مساء الجمعة.

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وشهدت المباراة هزيمة السيتزنز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وشارك ساني في 58 دقيقة وظهر بصورة طبيعية بدون آلام أو عودة للإصابة.

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هذه المشاركة بمثابة الخطوة الأولى للعودة من جديد إلى الفريق الأول خلال الأسابيع المقبلة واستعادة لياقته حتى يظفر بمكان في تشكيلة بيب جوارديولا الأساسية فيما تبقى من الموسم.

صاحب الـ24 عامًا عاد إلى التدريب مع السيتي مؤخرًا، لكنه لم يشارك فيها بصورة كاملة أو يلعب أي مباريات، فكان الأمر في يد الطاقم الطبي الذي منحه التصريح أخيرًا بالعودة مجددًا بصورة كاملة.

يذكر أن ساني يعزم الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إلى بايرن ميونخ، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر به في الصيف الماضي لولا إصابته المفاجئة.