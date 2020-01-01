تقارير.. مانشستر سيتي يتحرك لضم مدافع إيفرتون

تألق بشكل لافت منذ قدوم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

يدرس نادي مانشستر سيتي، إمكانية التحرك للتعاقد مع ماسون هولجيت مدافع نظيره إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب بيب جوارديولا عانى كثيراً على المستوى الدفاعي هذا الموسم، بعد رحيل فينسنت كومباني، والإصابات المستمرة لإيمريك لابورت.

هولجيت يستطيع اللعب في العديد من المراكز أهمها قلب الدفاع وكذلك كخط وسط دفاعي، مما يجعله من الأهداف الحقيقية لجوارديولا بالصيف.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت متابعة المدرب الإسباني لصاحب الـ23 سنة، وإعجابه بمستوياته المميزة مع إيفرتون خلال هذا الموسم.

وجاء ذلك بعدما بدأ هولجيت النسخة الحالية من البريميرليج كلاعب احتياطي، قبل أن يصبح أساسياً مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي ويثبت قدراته بصورة واضحة.

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ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هولجيت 30 مليون جنيه إسترليني، حيث ينتهي عقده في 2022، وسط محاولات من التوفيز لإقناعه بالتجديد.

مهمة إيفرتون في الحفاظ على لاعبه لن تكون سهلة، لإصرار جوارديولا على إعادة ترميم دفاعه، لهبوط مستوى نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز، مع صعوبة الاعتماد على فيرناندينيو بمركز قلب الدفاع.