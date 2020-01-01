وأخيرًا.. آرسنال أول نادٍ إنجليزي يستأنف تدريباته بعد كورونا

وفقًا للقواعد..

أعلن آرسنال بصورة رسمية عن عودة لاعبيه لمزاولة التدريبات من خلال ملعب لندن كوليني التدريبي ابتداءً من يوم الإثنين المقبل في خطوة تمثل إعادة افتتاح جزئي للنشاط الكروي في بريطانيا بعد تفشي فيروس كورونا.

وكان آرسنال قد أغلق كل منشائته منذ شهر مارس بعد تأكد إصابة مايكل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، بفيروس كورونا، ولكن الآن يصبح النادي اللندني هو الأول الذي يُعيد الحياة إلى نشاط كرة القدم من ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن هذه العودة ستكون وفق ضوابط كبيرة وإجراءات صارمة ومشددة بحسب قواعد التباعد الاجتماعي، فلن توجد تدريبات جماعية، وسيكتفي بعض اللاعبين من التدريبات في مجموعات صغيرة مع الالتزام الكامل بالتعليمات ووجود مراقبة كبيرة داخل الملعب.

المزيد من الفرق

النادي من خلال متحدثه الرسمي قال عن هذه الخطوة "سيُسمح للاعبين بالتدرب في ملعب لندن كوليني الأسبوع المقبل، سيكون عدد اللاعبين محدودًا ومُدار بعناية للحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.".

كما أضاف "جميع مباني كوليني سوف تكون مغلقة، سينتقل اللاعبون إلى التدريبات بمفردهم وسيقومون بالتدريبات الفردية ومن ثم يعودون إلى المنزل بصورة طبيعية.".

وتأتي خطوة آرسنال خشية أن يقوم اللاعبون أو الجهاز الفني بمخالفة القوانين كما سبق وأن حدث للجار اللدود توتنهام، عندما شوهد سيرجي أوريير وموسى سيسوكو يتمرنان في حدائق لندن بدون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وكذلك تمرين جوزيه مورينيو مع لاعبه تانجوي ندومبيلي.

قد تكون خطوة كتيبة أرتيتا بمثابة المشجع لبقية الأندية الإنجليزية من أجل العودة مرة أخرى إلى التدريبات على الطريقة الألمانية، ففرق البوندسليجا أخذت خطوات تدريجية بداية من التدريب الفردي مرورًا بالتدريب في مجموعات صغيرة ثم التدريب الجماعي التقليدي منذ منتصف شهر أبريل الحالي قبل قرار الاستئناف المقرر له يوم 9 مايو المقبل.

الجدير بالذكر أن آخر التقارير من الصحف الإنجليزية تشير إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يعود للحياة مجددًا في الثامن من يونيو المقبل، وبالتبعية فإن خطوة آرسنال ما هي إلا بداية لعودة بقية الأندية للاستعداد البدني والفني لاستئناف البريميرليج بعد غياب ثلاثة أشهر.