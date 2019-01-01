هيرتوج يُلمح لإشراك الشاب "زايد العامري" أمام الوصل

مباراة صعبة تنتظر الجزيرة أمام الوصل في الدوري الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألمح داميان هيرتوج المدير الفني للجزيرة لإمكانية إشراكه للمهاجم الشاب زايد العامري خلال مواجهة الوصل في دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويحل الجزيرة مساء اليوم ضيفًا على الوصل في ملعب زعبيل ضمن الجولة الـ22 لدوري الخليج العربي، وسيفتقد لخدمات مهاجمه الفذ وهدافه وهداف البطولة علي مبخوت للإيقاف.

وحين سُئل المدرب عن البديل المحتمل لمبخوت، أجاب "لا أكشف عادة عن الأسماء المتوقع مشاركتها في التشكيل الأساسي، لكن زايد العامري قدم مستوً جيد مع منتخبي الناشئين والأولمبي الإماراتي".

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"عاد مؤخرًا وقدم أداءً جيدًا، وقد أحرز الهدف الثاني في مباراة دبا الفجيرة الأخيرة".

أضاف حول اللقاء "لا أفضل المباريات المفتوحة والتي يكون فيها الهجوم متبادلًا بين الطرفين، أفضل أن يُوفق فريقي في استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الوصل".

يُذكر أن الجزيرة يتواجد حاليًا في المركز الثالث برصيد 41 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الشارقة في الصدارة، ويأمل الفريق في استغلال زيارة الوصل لتقليص الفارق إلى 8 نقاط.