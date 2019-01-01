مدافع الوصل مطمئنًا الجماهير: طوينا صفحة ذوب آهن

الفريق يركز على المباراة القادمة أمام الجزيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد وحيد إسماعيل مدافع الوصل أن فريقه طوى صفحة الخسارة أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، وأن التركيز بالكامل حاليًا على مواجهة الجزيرة.

وسيلتقي الوصل مع الجزيرة على ملعب زعبيل مساء اليوم لحساب الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي، ويطمح الفريق الضيف لاستغلال تعثر المتصدر الشارقة بتعادله مع اتحاد كلباء أمس والاقتراب منه أكثر.

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ونقل الحساب الرسمي للوصل على أنستجرام عن إسماعيل قوله "طوينا صفحة ذوب آهن في دوري أبطال آسيا، نعمل مع الجهاز الفني حاليًا على الاستعداد للمباراة القادمة أمام الجزيرة".

أضاف صاحب الـ35 عامًا "هي مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، خاصة أننا سنخوضها على ملعبنا".

يُذكر أن الوصل خسر أمام الفريق الإيراني بهدفين دون رد، ويحتل المركز العاشر في دوري الخليج العربي برصيد 24 نقطة حاليًا، فيما يتواجد الجزيرة ثالثًا بـ41 نقطة.