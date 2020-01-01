هيرتا برلين يهزم توتنهام في السباق على بيونتيك

ميلان يوافق على العرض الألماني

أشارت بعض المصادر التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، إلى اقتراب هيرتا برلين من التوقيع مع مهاجم ميلان كريستوف بيونتيك.

وتضاربت الأنباء حول مستقبل ضحية زلاتان إبراهيموفيتش، تارة بربط مستقبله بالعملاق اللندني تشيلسي، كخيار بديل لإدينسون كافاني، وتارة أخرى بالجار العاصمي توتنهام، لتعويض غياب القائد الهداف هاري كين.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ممثل العاصمة الألمانية قد هزم وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الصراع على المهاجم البولندي.

وأرجع المصدر السبب، لرفض إدارة ميلان للعرض الذي تقدم به دانيال ليفي لحسم الصفقة، إذ كان يخطط لاستعارة صاحب الـ24 عامًا لمنتصف الموسم، مع تقسيم رسوم التحويل على دفعتين.

وعلمت الشبكة من مصادرها الخاصة، أن النادي الإيطالي رفض الاستماع للعرض اللندني، وبناء عليه تمت الموافقة على عرض هيرتا برلين، الذي تقدم بنحو 27 مليون يورو، لإبرام الصفقة في غضون ساعات.

وقالت "سكاي"، إن المفاوضات في الساعات القليلة الماضية، أسفرت بالفعل عن موافقة الروسونيري على بيع مهاجمه البولندي إلى هيرتا برلين.

وجاء بيونتيك إلى ميلان في شتاء 2018 قادمًا من جنوى مقابل رسوم بلغت حوالي 35 مليون يورو، إلا أنه لم يظهر بنفس الصورة التي كان عليها مع فريقه السابق، مكتفيًا بتسجيل 16 هدفًا من مشاركته في 41 مباراة في مختلف المسابقات.