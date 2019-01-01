هيئة الرياضة ترصد مكافآت للاعبي الهلال للتأهل إلى النهائي الآسيوي

هل يحقق الهلال اللقب بعد غياب كبير عن التتويج به؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن تقديم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس الإدارة، مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال، حال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه السد مساء غدٍ الثلاثاء، بإياب دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب، بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

تشافي: لسنا أغبياء وسنلعب لآخر صافرة أمام الهلال

"رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي الهلال في حال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2019".

وتابع: "الفيصل يتمنى التوفيق لفريق الهلال في مواجهته السد القطري حينما يتواجهان في إياب نصف النهائي ومن ثم تحقيق اللقب الآسيوي".

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.