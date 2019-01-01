تشافي: لسنا أغبياء وسنلعب لآخر صافرة أمام الهلال

المدرب الإسباني يتحدث عن العودة أمام الهلال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، على أن فريقه جاء إلى المملكة العربية السعودية، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

السد سيواجه الهلال مساء غدٍ الثلاثاء، بإياب دور النصف نهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب "محيط الرعب".

تشافي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نتيجة مباراة الذهاب لم تكن جيدة على الإطلاق، وفرصتنا صعبة ولكننا سننافس حتى آخر دقيقة".

المدرب الإسباني تحدث عن الغيابات، حيث قال: "غياب عبد الكريم حسن وبغداد بونجاح، ليس بالأمر السهل، ولكن لدينا بعض الحلول الأخرى".

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هيرنانديز تابع: "لن نسلم المباراة بعد الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب، ولسنا أغبياء، لذلك سننافس حتى آخر صافرة في المباراة".

واختتم تشافي تصريحاته متحدثًا عن الطريقة التي سينتهجها أمام الهلال، حيث قال: "سنهاجم منذ بداية المباراة وحتى نهايتها".

الهلال حقق الفوز على السد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.