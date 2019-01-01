النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

هونيس: كلوب كان قريباً من بايرن ميونخ في الماضي

التعليقات()
Getty Images
كلوب يقابل بايرن الأسبوع المقبل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، أن مدرب ليفربول الحالي يورجن كلوب كان قريباً من تدريب الفريق في وقت سابق.

ودرب كلوب في ألمانياً كلاً من بوروسيا دورتموند وقبله ماينز، ثم رحل للعمل في إنجلترا مع ليفربول.

وقال هونيس للمراسلين: "أملك احترام وتقدير كبير لكلوب على المستوى الشخصي".

اختيارات المحررين

وأتبع: "قبل سنوات عدة اتفقت معه للعمل سوياً، ولكن الأمر لم يتم ووقعنا مع يورجن كلينسمان في النهاية".

رسميًا - الاتحاد الأوروبي يحقق في تصريحات راموس واللاعب مهدد بالإيقاف

لويس سواريز قد يعود إلى أياكس

وختم: "أقدر كثيراً العمل الذي يقوم به، المقابلة ستكون معقدة بيننا، وأتمنى أن نخرج فائزين".

ويشير هونيس لموسم 2008  عندما عين فريقه كلينسمان على رأس الجهاز الفني وانتقل كلوب إلى تدريب بوروسيا دورتموند.

ويستضيف بايرن ميونخ ليفربول منتصف الأسبوع في ألمانيا ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

إغلاق