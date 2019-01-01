هودسون ينفي اقتراب مهاجم ليفربول من كريستال بالاس

مهاجم ليفربول الشاب لن ينضم إلى كريستال بالاس

نفى روي هودسون، المدير الفني لنادي كريستال بالاس فكرة التعاقد مع ريان بريوستر، مهاجم ليفربول الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بريوستر صاحب الـ 19، نسبة مشاركاته مع الريدز قليلة مما جعل الجهاز الفني للفريق، في إعارة اللاعب لأحد الفرق كي يشارك لفترة أطول.

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وألمحت التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن كريستال بالاس من الفرق المرشح أن ينضم لها اللاعب الإنجليزي.

وقال هودسون في تصريحات صحفية: "لا شك أن بريوستر لاعب جيد، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يقلقني هو أنني لا أعلم عدد المباريات التي من الممكن أن يشارك فيها".

وواصل: "أنا لست متأكداً من أنه سيكون الخيار الأول لنا، نحن نريده أن يخرج من ليفربول على سبيل الإعارة ويشارك لعدة مباريات".

وتابع: "نحن نعلم تماماً ما ينقص فريقنا، سنحاول سد تلك الفراغات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

ويحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وبفارق خمس نقاط فقط عن مراكز الهبوط.