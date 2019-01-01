كلوب يشعر بالغضب بعد تعادل ليفربول مع نابولي

مواجهة حاسمة في انتظار الريدز بالجولة الأخيرة

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن غضبه من الشكل الذي ظهر به فريقه أمام نابولي، بالجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام الضيوف، حيث سجل درايس ميرتينس التقدم لنابولي، قبل معادلة ديان لوفرين للنتيجة الشوط الثاني.

كلوب قال بعد المباراة:"لو نظرت لغرفة ملابس نابولي ستراهم يحتفلون وكأنهم عبروا لدور الـ16 بالفعل".

وأضاف:"الطريقة التي دخل بها نابولي المباراة وتسجيلهم الهدف الأول، كلها أمور جعلت الموقف أكثر صعوبة علينا منذ البداية".

وتابع:"حاولنا زيادة الضغط عليهم أكثر من مرة ولم نقم بذلك بالشكل الكافي، ولست سعيداً بالشكل الذي لعبنا به في أول 15 دقيقة".

واستكمل:"الشوط الثاني شهد حالة تحسن ولكنهم بذلوا كل ما لديهم للحفاظ على الهدف، وأما نحن فلم نصنع العديد من الفرص للتسجيل".

أمم أوروبا تشهد تطبيق "التغيير الإجباري" مع إصابات الرأس

رسميًا .. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

وعن موقف الريدز في المجموعة:"الآن علينا الذهاب في مواجهة صعبة أمام سالزبورج، حاولنا الفوز ولكن مازلنا مصممين على هدفنا للتأهل".

إصابة فابينيو:"كانت من العوامل المؤثرة في المباراة لأنها مبكرة، لا تبدو خطيرة مجرد آلام شعر بها حول الكاحل".

يذكر أن التعادل وضع ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة بـ10 نقاط، نابولي ثانياً بـ9 نقاط، ثم سالزبورج 7 نقاط وجينك نقطة وحيدة.