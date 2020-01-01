هودسون: رونالدو قدوة عظيمة ورونالدينيو هو المُفضّل لي

ما يقدمه رونالدو لا يصدق..

نعت كالوم هودسون، لاعب تشيلسي، كريستيانو رونالدو بأنه "قدوة عظيمة" بالنسبة له، في الوقت الذي كشف عن أن رونالدينيو هو نجمه القديم المفضّل.

وبرز هدوسون كواحد من أفضل المواهب في أوروبا في السنوات الماضية بعد أداء مبهر مع أكاديمية تشيلسي، ومنحه ماوريسيو ساري الفرصة في الفريق الأول بالموسم السابق.

وخلال حوار مع التطبيق الرسمي للبلوز، أجاب هودسون عند سؤاله حول نجمه الرياضي الذي يقتدي به بقوله "كريستيانو رونالدو، أقول ذلك بسبب طريقته في التعامل مع نفسه.".

كما أضاف "طوال مسيرته المهنية كان محترفًا وشق طريقه من الصفر إلى حيث هو موجود الآن، إنه نموذج رائع بالنسبة للعديد من الناس لذا أقول رونالدو.".

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أما عن نجمه المفضل، فقال "أود أن أقول رونالدينيو بسبب الطريقة التي لعب بها. كان لديه الكثير من الإيجابية ودائمًا ما اعترت الابتسامة وجهه.".

وأتم "كان دائمًا مشجعًا إيجابيًا نتيجة لكل ما يفعله في أرض الملعب، لذلك بالنسبة لي رونالدينيو هو قدوة والنجم المفضل لي من الجيل القديم.".

يذكر أن صاحب الـ19 عامًا قد عاد لتوه من إصابة كبيرة تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، وشارك مع كتيبة فرانك لامبارد في 23 مباراة هذا الموسم مسجلًا 3 أهداف وصانعًا لخمسة آخرين بمختلف البطولات.