هنري: التعادلات لن تُخرجنا من صراع الهبوط

حالة من الإحباط لدى المدرب الفرنسي بعد التعادل على ملعبه مع نيس بالدوري

أعرب تييري هنري المدير الفني لموناكو، عن أمله في الخروج قريباً من صراع الهروب من الهبوط بالدوري الفرنسي.

موناكو فقد نقطتين جديدتين بالدوري مساء الأربعاء، بعد التعادل الإيجابي مع ضيفه نيس الجولة العشرين.

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الهدف الأول جاء عن طريق آلان ماكسيمين، قبل أن يتعادل بينوا بادياشيل لموناكو بالشوط الثاني.

وقال هنري بعد المباراة:"لقد خلقنا العديد من الفرص حتى قبل تسجيل هدفنا، لذلك سعيد برد الفعل ولكن نقطة واحدة غير كافية، كانت أمامنا أكثر من فرصة للتسجيل منهم كرة فالكاو".

وأضاف:"حصلوا على ركلة جزاء ولكن بيناليو تصدى لها، من الصعب دائماً اللعب أمام خصم مثل نيس يلعب بخمس مدافعين وأربع لاعبين وسط".

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وتابع:"نحتاج التحسن بشكل أسرع من ذلك للخروج من منطقة الخطر، بعدم خسارة الكثير من النقاط وتفادي أي خسارة".

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واستكمل:"الآن لدينا مباراة قادمة ضد ستراسبورج سيلعب بها نالدو وفابريجاس وبالو توريه، لذلك هناك حالة من التفاؤل".

يُذكر أن التعادل جعل رصيد موناكو يصل إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق 3 نقاط عن أميان صاحب المرتبة السابعة عشر التي يتفادى صاحبها الهبوط.