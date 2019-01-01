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مستقبل غامض لموراتا بعد رفض أتلتيكو مدريد التعاقد معه

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لماذا رفض أتلتيكو مدريد ضم موراتا؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يواجه ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، مصيرًا غامضًا بعد رفض أتلتيكو مدريد التعاقد مع اللاعب في يناير الجاري.

تشيلسي يسعى للتخلي عن موراتا خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ الروخي بلانكوس قرر عدم إتمام التعاقد مع موراتا في يناير الجاري، نظرًا لأنّ الفريق يحتاج لضم مهاجم على سبيل الإعارة.

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وأوضحت الصحيفة أنّ البلوز يود التخلي عن اللاعب بصورة نهائية مما أفشل المفاوضات بين الفريقين.

وسبق ورفض برشلونة التعاقد مع اللاعب رغم بحثه عن مهاجم لتعويض رحيل باكو ألكاسير ومنير الحدادي.

ويعاني الروخي بلانكوس من غياب دييجو كوستا بسبب الإصابة في ظل الاعتماد على جريزمان وأنخيل كوريا.

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